Despiadado padre le dio brutal golpiza a su hijo al gastar 45 mil dólares en videojuegos (VIDEO)

Una de las cosas que más causa adicción son los videojuegos, siendo más común entre niños y adolescentes, aunque hay adultos que pueden perderse horas y horas de todos los días inmersos en las consolas.

Por: El Diario NY

La adicción a los videojuegos, como cualquier otra, no solo causa estragos a nivel físico y emocional, sino también en el tema de las relaciones interpersonales e incluso, puede mermar severamente los bolsillos de quienes la padece.

Ejemplo de ello es un video que se volvió viral en las redes en donde se puede apreciar el momento en el que un padre de familia en China decide reprimir severamente a su hijo, al parecer, porque este gastó los ahorros familiares en un videojuego.

En las imágenes que están por internet se aprecia claramente a un hombre mayor dándole una tremenda paliza a un joven que solo grita ante el castigo recibido, mientras que su madre observa la escena para luego sumarse a la reprimenda.

Parents attack their 16 year old son in a gaming cafe for spending $45,000 in a video gamepic.twitter.com/g3VeFY1Z7t

— Dexerto (@Dexerto) July 8, 2023