Insólito aterrizaje: Avión se incrustó en el techo de un aeropuerto en California (VIDEO)

Una persona resultó herida después de que un pequeño avión monomotor se estrellara contra la parte superior de un hangar en el aeropuerto de Long Beach el lunes por la tarde, según las autoridades.

Por Los Angeles Times

El accidente se informó a las 2:18 pm en la cuadra 2900 de East Spring Street, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Long Beach, Jake Heflin.

El piloto, un hombre de unos 40 años, sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital local. Nadie más estaba a bordo del avión en el momento del accidente.

