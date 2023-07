Manuel Rosales: Que alguien tenga más votos no lo hace dueño de la oposición

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia consideró que “nadie porque tenga voto tenga más votos o menos votos que otro es el dueño de la verdad y de la oposición”.

En entrevista con el periodista Rafael Galicia en el programa A 8 Columnas por Niños Cantores Televisión, Rosales indicó que tiene una votación importante y lo dicen todas las encuestas.

No he ido a ningún estado, no he salido del Zulia, no he dicho que voy a ser candidato, y tengo una votación importante, pero eso no me indica que yo soy el chévere y que todo pasa por mí, no. Nadie tiene un liderazgo y un respaldo masivo, arrasador, es mentira. Uno tiene un poquito más de votos que otro. Pero aquí nadie ni es dueño de la oposición, ni es dueño de la votación, ni es dueño de la verdad. Aquí cada quien tiene un pedazo un un poco más que otro, dijo el gobernador del Zulia.

Manuel Rosales, aseguró que no importa quién sea el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, sino que lo relevante es que haya unidad, señalando que la oposición no puede volver al camino de la violencia, sino mantenerse en la unidad, primaria y la ruta electoral.