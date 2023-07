Usuarios en las redes pidieron cancelar la película Oppenheimer por insólito motivo 

Click to share on Google News (Opens in new window)

Oppenheimer llegará a los cines el próximo 20 de julio. Una fecha muy señalada en el calendario de estrenos, puesto que la nueva cinta de Christopher Nolan tendrá que hacer frente a Barbie, otra de las grandes películas del verano. Sin embargo, el filme de Christopher Nolan también se ha encontrado con un obstáculo más en redes sociales.

Por: Excélsior

Muchos seguidores han apuntado a un hecho de la película: la diferencia de edad entre Cillian Murphy y Florence Pugh, los protagonistas de la película. El actor de Peaky Blinders que da vida a Robert Oppenheimer -padre de la bomba atómica- tiene 47 años, mientras que la actriz de Midsommar y Viuda Negra que interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, solo tiene 27.

Esta diferencia de 20 años supone un nuevo caso en el que en una película el hombre es mucho mayor que la mujer que interpreta a su interés romántico, algo que se ha criticado en los últimos años gracias al movimiento Me Too. En Oppenheimer es especialmente llamativo puesto que la edad real entre los personajes debería de ser la mitad, 10 años. Por ello, las redes sociales han iniciado un movimiento de cancelación contra la película.

“No quiero ser ese tipo de persona, pero hay una diferencia de 20 años entre Cillian Murphy y Florence Pugh. ¿Por qué Hollywood sigue haciendo esto?”, cuestiona enfadada una usuaria de Twitter. “Cuando esté sentada en el cine viendo Oppenheimer negaré con la cabeza en las escenas de sexo de Florence Pugh y Cillian Murphy para que todos sepan que no estoy de acuerdo con las relaciones con diferencia de edad”, indica otra.

Not to be that person, but there's a 20 year difference between Cillian Murphy and Florence Pugh. Why does Hollywood keep doing this? ? https://t.co/O5TBf0M55A

— Gina G – WGA on Strike! (@ginagemeni) July 8, 2023