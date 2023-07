Caliente nocaut: Modelo de OnlyFans ganó pelea de boxeo y celebró mostrando las lolas al público (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La modelo Daniella Hemsley, destacada creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, destacó el pasado fin de semana por su debut en el boxeo pero no precisamente por su victoria en el ring sino por su particular estilo de celebración luego de su combate.

Por: El Diario NY

Durante el torneo de boxeo de KingPyn, la promotora de boxeo que se especializa en enfrentar personas ajenas al deporte, Hemsley venció por decisión a la influencer polaca Aleksandra Daniel pero su triunfo fue maximizado por una acción suya que sorprendió a todos los presentes.

Al momento de festejar y en medio de júbilos y gritos la joven decidió exponer sus senos frente a la multitud, sorprendiendo a todos los presentes.

Daniella Hemsley flashes the crowd on live tv after her first win ? pic.twitter.com/4CSJJxeir1

— Detect Clips? (@detectclips) July 16, 2023