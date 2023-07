Carlos Prosperi: Si inhabilitan a los 13 candidatos tendrán que inhabilitar a 21 millones de venezolanos 

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

El candidato a la elección de las primarias por Acción Democrática en Resistencia, Carlos Prosperi reiteró que su compromiso es con la unidad y con los venezolanos y por encima de su aspiración, dijo, está el país y su recuperación y el primer pasó está a solo 3 meses de lograrlo con la elección de ese candidato unitario de la oposición que logre aglutinar el descontento de la población el próximo año en la elección presidencial.

Destacó que esto lo ha reiterado a cada uno de sus compañeros candidatos, así como su apoyo en caso de no resultar vencedor el 22 de octubre en las primarias porque el compromiso es con la recuperación del país y su vía hacia la libertad y la democracia.

“Es el momento de la política y no de politiqueros. Tenemos un compromiso unitario y entiendo que no es fácil, que no la tenemos fácil con todos los escollos que nos ha puesto el Gobierno para que no se lleven a cabo las elecciones y logremos la unidad, pero estoy convencido, agregó el candidato, estar seguro de que se puede vencer esos obstáculos y poner a un lado las diferencias porque el país se hunde y tenemos que recuperarlo de los 23 años de abandono y desidia en el que lo han metido”, resaltó Prosperi.

Recordó los errores del revés electoral de las regionales lo que indicó, no puede volver a pasar porque ante un regimen autoritario como el que estamos viviendo podemos reeditar la victoria del 2015 cuando ganamos la Asamblea Nacional.

“Debemos enseñar a la gente a votar para que salgan a sufragar masivamente porque si tenemos los resultados electorales y los testigos no podrán revertir los resultados como ocurrió en Barinas que tuvimos una ventaja de 50 mil votos. Hoy debemos seguir esos ejemplos unitarios y tener la madurez política para trabajar unidos alrededor del candidato que resulte vencedor el 22 de octubre”, señaló.

Reveló de sus encuentros con los candidatos que a cada uno le ha reiterado su apoyo, incluso a los inhabilitados si llegan a ganar en las primarias, porque es un democrata, pero se debe estar preparados para las jugadas que tenga el régimen en contra de la unidad opositora y tener listo el plan B, C,D, E. El que sea para lograr arrebatarle la victoria por los votos el próximo año, pero advirtió que “Si el camino es no participar, con Carlos Prosperi y con Acción Democrática no cuenten y en caso de que yo resulte vencedor y me inhabilitan no me inscribiré porque por encima de Carlos Prosperi está el bienestar del país”, aseveró el candidato.

Por otro lado, reunido con productores del campo en Boconó y ver de cerca lo barato que tienen su cosecha les reiteró el compromiso que está planteado en los lineamientos generales de su plan para la Prosperidad en el que indicó no dará una sola licencia hasta tanto no se honre lo hecho en Venezuela.

Prometió además que acabará con la burocracia que existe en el Inti y llevará adelante la reforma de la Ley de Tierras, y que quien trabaje la tierra será el dueño de la misma y no el pisatario como hoy existe. Destacó que como jóven tiene una visión de país distinta.

Carlos Prosperi no ha parado en su andar por todo el país llevando su mensaje de prosperidad para Venezuela. En esta oportunidad visitó los estados Mérida, Barinas, Trujillo donde siguió cumpliendo una apretada agenda que incluyó recorridos por Barinitas, el municipio Campo Elías, Pueblo Nuevo, Valera, Boconó así como encuentros con miembros del partido y simpatizantes, con emprendedores, comerciantes, productores del campo y también la juramentación del voluntariado que se encargará del apoyo el día de la elección primaria.

Nota de prensa