Domingo Alberto Rangel: ¿Y dónde está El Aissami?

Posteado en: Opinión

Por estos días algunos conocidos y también personas que me abordan sin conocernos… me hacen la misma pregunta que no por baladí… ya que hay asuntos más importantes… dejaría de merecer respuesta.

Supongo que esas personas creen que entre mis distintas ocupaciones… está la de augur persa… cómo para conocer el paradero de quien en mayor cuantía defraudó las arcas de la Nación.

No me gusta opinar de lo que ignoro y más aún si se trata como afirmo de un hecho baladí… total en mí país nadie procesó al interino y a cualquiera de su combo… e incluso se les permite a algunos integrantes de ese episodio vergonzoso pretender al sillón de Presidente.

Sin embargo la pregunta ante mi negativa a presumir de saber lo que ignoro… como en el ping pong… trae respuesta.

“Amigo, noto que el paradero de El Aissami es importante aunque para usted no lo sea ya que desde su desaparición veo decrecer las colas de autos en las calles venezolanas y también han disminuido los compradores en supermercados y farmacias desde que ese señor desapareció”… me dicen y siguen.

“No cree usted que es preferible volver a la lavandería que tenía el paisano”… me comentaba un amigo libanés que hace rato dejó de interesarse por la oposición y sus primarias.

Bien: a ese y otros amigos e incluso a los desconocidos les dije mi punto de vista que incluye algo de geopolítica simple y también de moral privada y ética pública.

La caída del nivel de intercambios en nuestra economía doméstica viene en parte de la geopolítica que está llevando al primer mundo occidental… a niveles de empobrecimiento que al menos en Europa solo se habían visto durante la última Gran Guerra.

Los países como Venezuela y el resto de la América mestiza tienen como principales mercados para sus productos… a Estados Unidos y a Europa hoy embarcados en una guerra con Rusia que ha llevado a ese inmenso país que sigue siendo USA… a dedicar más sus esfuerzos a administrar la inflación que crea la FED al gastar cada vez más astronómicas cifras en alimentar con dólares sin respaldo al ciudadano Zelenski… que a producir que fue el fuerte de los yanquis desde que bajados de Mayflower tenían en mente relevar a la Gran Bretaña como potencia imperial.

Ese panorama explica a quien quiera entender… que tendremos los venezolanos menos divisas para comprar a precios más elevados lo que debíamos producir… y no producimos.

La componente nacional de la recesión que se avecina viene de algo sencillo que no me explico cómo los geniales economistas que a diario entrevistan los medios para soltar las mismas boberías… no dicen.

Siendo cierto lo que se dice cuando muestran pruebas de los inmensos robos de la panda de El Aissami…dado que esos robos se venían haciendo desde por lo menos la pandemia y las sanciones… sus proventos tenían que ser lavados… aquí… en nuestro vecindario… ya que ese adecentamiento de capitales no podría ser hecho en USA… o en la Gran Bretaña donde podrían desaparecer como el oro nuestro… y así algo o mucho habría de chorrear a nuestro patio.

Tanto como el faltante en las arcas del estado.

Esas divisas provenientes del delito ya no circularan en Venezuela y principalmente en municipios como los del este de Caracas y el norte de Valencia… las tiene el gobierno y allí la explicación de que algunas obras se vuelven a mover.

Lo trágico es que gente egresada de universidades… provenientes de familias que se consideran “principales”… comiencen a considerar que la corrupción es progreso.

¡Así la recuperación no tardará dos sino tres o más generaciones!