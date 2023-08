Joven rompió con su novio por criticar la película “Barbie” y él desapareció después de robarla

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una mujer de 23 años reveló que rompió con su novio después de que vieron la película de Barbie juntos. La película llena de rosa ha reunido a muchos fanáticos, sin embargo, a una pareja la separó.

Por Daily Mail

La mujer anónima llegó a Reddit para compartir que después de que ella y su novio, de 23 años, fueron al cine a ver a Barbie, se separó de él debido a que no estaba de acuerdo con los temas feministas en la exitosa película protagonizada por Margot Robbie.

Ella cuestionó en un hilo las razones de su pareja debido a sus “comentarios extraños sobre las mujeres y la comunidad LGBTQ”.

La publicación decía: “¿Soy una imbécil por romper con mi novio por la película de Barbie? Literalmente no sé qué hacer en este momento, y me siento tan impotente recurriendo a Reddit en busca de consejo / validación, pero hace tres días mi novio y yo fuimos a ver la película de Barbie. He estado muy emocionada ya que soy una gran fan de Greta Gerwig y a mi novio le gustaba Ryan Gosling, aparte de que él estaba en la película, mi novio no sabía nada más al respecto”.

Luego, la chica explicó que era “consciente” de los muchos “temas feministas” de la película y, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que su novio se sentía incómodo con ellos.

“Yo, por otro lado, era consciente de sus temas feministas y secretamente esperaba que mi novio entendiera el mensaje. A lo largo de la película, me di cuenta de que se estaba volviendo cada vez más incómodo / molesto y me estaba poniendo muy triste (tanto por la película como por su reacción). Sabía que terminaríamos teniendo una conversación al respecto después. No me habló hasta que subimos al auto, luego me dijo que estaba realmente ofendido por la película y comentó que era el tipo de cosas que debería haber visto con mis amigas y no con él”, agregó la mujer anónima.

Ella explicó que la pareja había estado teniendo problemas antes de ver la película, señalando que estaba “cansada de tener que lidiar con su actitud y falta de respeto”.

Después de terminarlo, le pidió a su ahora exnovio que empacara sus cosas y se mudara y él estuvo de acuerdo.

La mujer anónima señaló que cuando regresó a casa notó que faltaba toda la comida en el refrigerador, las baterías en el cajón de sus aparatos electrónicos, el cargador de su teléfono y la mitad de las mantas, y agregó en otra publicación que también se llevó su plancha para el cabello “Dyson AirWrap”.

Lea más en Daily Mail