Mundial de Béisbol sub-12: Venezuela derrota a Corea pero no le fue suficiente para ir a la final (VIDEOS)

La selección Vinotinto de béisbol sub-12 derroto en un juego cerrado a Corea pero el triunfo de EEUU lo deja sin chance para ir a la final y jugará por el tercer lugar mañana contra Japón, para finalizar su participación.

Por lapatilla.com

El team de Venezuela le jugaron a los chamos coreanos favoritos en su casa con mucha concentración en un partido cerrado en los primeros cuatro innings para que los criollos tomaran ventaja en el tercer episodio con una carrera.

Venezuela mantuvo el juego cerrado con buen picheo y defensa para que al llegar al quinto despertarán los bates para conseguir tres carreras más y colocar el marcador 4 carreras por 0.

Los anfitriones no se quedaron atrás y en el sexto innings alcanzaron a empatar las acciones 4 carreras por 4, los chamos venezolanos tomaron turno para buscar la victoria pero Corea no lo permitió y obligo llevar el juego a extrainnings.

Venezuela consigue sacar los tres out después de una serie amenaza en el séptimo y montaron la cacería para atacar con un contundente batazo por tercera el “Team Venezuela deja en el terreno a los coreanos 5 carreras por 4.

?? Venezuela walked it off in the extra inning to defeat ?? Korea! – VII WBSC U-12 Baseball World Cup #BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/PVNDJoAPmr

?? Venezuela catcher gunned down to third and retired the runner in the 2nd inning! – VII WBSC U-12 Baseball World Cup#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/ZJyuybWxcx

— WBSC ?? (@WBSC) August 5, 2023