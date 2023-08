Músico James Lakay denunció que dueño de un local en Altamira lo echó por su color de piel (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El músico James Douny Saul, mejor conocido como James Lakay, denunció este sábado en redes sociales que el dueño del local comercial “Criafama” en Altamira, al este de la Gran Caracas, intentó echarlo del establecimiento por su color de piel.

lapatilla.com

“Ahorita acabo de pasar por Altamira, hice un parada para comprar algo en un local y resulta y acontece que el dueño llamó al gerente y le dijo que yo no podría estar aquí por mi color”, comentó James ante la cámara.

“Creo que en pleno siglo XXI, en Venezuela, estar en eso es algo como que muy chimbo. Le recomendaría al dueño de ese local realmente que recapacite y entienda que Venezuela es un país multiétnico”, agregó el músico, muy popular entre los amantes del Reggae.

“No creo que tengan que tomar esa actitud por mi color aquí en Criafama, que de paso vine fue a comprar algo, que voy a pagar lo que voy a comprar. No es cuestión de lamento, ni nada, no me gusta la polémica. De verdad primera vez que hago algo así público porque de verdad fue medio chimbo el momento, aunque no me bajó la autoestima”, señaló James.

Pese al mal trago, el músico se quedó un rato más en el establecimiento, desde donde grabó su denuncia.