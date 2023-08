Will Smith reveló por qué no quería protagonizar el éxito “Men in Black” y cómo Steven Spielberg lo convenció

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El director de cine no estuvo feliz con el rechazo del actor y se las ingenió para incluirlo en el film.

Por infobae.com

Cuando Will Smith rechazó el papel del Agente J en “Men in Black” (“Hombres de Negro”) en 1997, Steven Spielberg intervino y tomó el asunto en sus propias manos. Decidió convencer personalmente a la estrella para que se uniera a la película. Sin duda, el productor no estaba dispuesto a dejar escapar a la estrella perfecta para el papel.

Durante una entrevista en el programa Hart to Heart de Kevin Hart, Smith compartió la historia de cómo Spielberg lo convenció en unirse: envió un helicóptero para llevarlo a una reunión especial donde cuestionó su indecisión acerca de la película.

Tras su éxito en “Día de la Independencia”, no quería hacer otra película centrada en extraterrestres. Sin embargo, su ex agente, James Lassiter, lo animó a tomar el papel. Según Smith, Lassiter fue “el árbitro del gusto” en su carrera como actor.

“Simplemente tenía un ojo. No quería hacer ‘En busca de la felicidad’. No quería hacer ‘Ali’. Y James eligió ‘Hombres de Negro’. Entendí un poco ‘Hombres de Negro’ pero no quería hacerla. Eso fue al año siguiente de ‘Día de la Independencia’. Así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas”, dijo.

Will Smith no quería que lo encasillen como actor, por eso, al inicio, rechazó el protagónico de “Hombres de negro”. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El actor mencionó que era consciente que estaba rechazando un proyecto respaldado por la productora Amblin de Spielberg. Sin embargo, el director estaba totalmente convencido de que Smith era el actor perfecto para el papel.

“Steven Spielberg envió un helicóptero para que hablara con él. Estuve en Nueva York. Aterrizó en su casa. Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada. No puedes decir que no a eso”, mencionó.

“Pero sí, me llevó volando y me dijo: ‘Dime por qué no quieres hacer mi película… Si hubiera continuado, habría dicho: ‘Sabes que hice Tiburón, ¿verdad? Sabes que hice E.T.”, agregó Smith.

Sin duda, Spielberg quería asegurarse de que Smith se sintiera seguro y respaldado en su decisión de unirse al proyecto, lo cual fue una estrategia inteligente que terminó siendo un éxito para ambas partes.

Reveló cómo lleva su familia la fama

En el año 2010, el afamado actor, su esposa e hijos, estaban en la cúspide de la fama, pero según él, desde ese tiempo, “nadie en [su] familia estaba feliz”, según reseñó el portal Page Six.

El citado medio destacó que en una ocasión Will Smith manifestó que estaba logrando la familia que siempre había soñado: estaban juntos, tenían dinero y fama.

“Estoy construyendo este sueño de una familia que he tenido en mi mente. Voy a hacerlo mejor que mi padre. Hemos hablado de eso, mi padre era abusivo”, manifestó.

Will Smith se sentía pleno de lo que estaba logrando con los suyos. Su hijo Jaden ya había protagonizado ‘Karate Kids’ y había protagonizado con él el filme ‘En Busca de la felicidad’. Willow también tenía sus logros en la industria del entretenimiento.

Will Smith se dio cuenta que su éxito y fama no era la felicidad de su familia.