Antonio Banderas, el hombre que siempre se jugó por amor y cuando sintió que se moría le dio un vuelco a su vida

El actor malagueño hoy cumple 63 años. Es uno de los hombres más sexy del planeta y su mote de “macho latino” poco tiene que ver con su realidad: su relación con las mujeres siempre fue de amor y comprensión.

Además, supo convertirse en un padre ejemplar para los hijos de su ex, a quien ayudó a criar. “Sufrir un ataque al corazón es lo mejor que me pudo pasar en la vida”, expresó luego de estar al borde de la muerte.

A simple vista queda claro que Antonio Banderas le ganó al paso de los años, y aunque el desamor tocó a su puerta él siempre demostró jugarse por amor. Además, este malagueño que viajó a Madrid con sólo una valija, para luego conquistar Hollywood sin saber hablar ni una palabra de inglés, puede liberarse del mote de macho con que se juzga al hombre latino: a lo largo de toda su vida Antonio vivió por y para las mujeres, precisamente cinco que influyeron en él. Ana Bandera, su madre, Ana Leza, su primera mujer, Melanie Griffith, su segunda esposa, Dakota Johnson, su hija por adopción, y Nicole Kimpel, su actual mujer con quien lleva más de 20 años de relación.

Hasta el último dólar

Ana Bandera Gallego no sólo le dio vida el 10 de agosto de 1960, también le dio el apellido: del padre, José Domínguez, se sabe poco y nada. Antonio nació en el sur de España, en Málaga, y no siempre soñó con ser actor. Su primera pasión fue el fútbol. Entrenó y se comprometió a convertirse en atleta profesional algún día. Pero el destino tenía otros planes para él y, tras sufrir una lesión, tuvo que renunciar a ese sueño. Lento pero seguro, profundizó más y más en la idea de actuar. El mismo actor contó que cuando empezó a hacerse famoso lo invitaban a galas, y a cada estreno que podía la llevaba a su madre. Un golpe duro para el español fue en 2017 cuando su mamá Ana murió a los 84 años a causa del Alzheimer.

En 1987, Antonio Banderas le dijo “Sí, quiero” por primera vez a su compañera actriz Ana Leza después de sólo seis meses de noviazgo. Se habían conocido una noche de enero en una discoteca de la calle Infantas de Madrid. La boda fue en la iglesia de San Nicolás con Pedro Almodóvar y Carmen Maura como testigos. En 1990, juntos dieron el salto a los Estados Unidos tras los triunfos de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), ¡Átame! (1989) y La ley del deseo (1987). Según Vanity Fair, Leza dedicó su tiempo a ser la profesora particular de inglés del actor y pronto se convirtió en uno de los mayores impulsores de su incipiente carrera. “Ella me ayudó a traducir el guión de The Mambo Kings, a trabajarlo, y me dio mucha confianza”, dijo Banderas al medio. “Sin ella no hubiera conseguido el papel”. El drama musical de 1992 fue la primera incursión del actor en Hollywood y ayudó a lanzar su carrera internacional. Como dijo Leza a la revista, “era imperativo que lo acompañara a Estados Unidos porque él no hablaba ni una palabra de inglés y yo lo hablaba con fluidez”.