“Somos hermanas de leche”: El comentario de Alicia Machado con otras ex de Luis Miguel sobre sus amoríos (VIDEO)

Secretos de Villanas ya tiene nueva franquicia y renovado elenco. Se trata de Secretos de las Indomables estará conformado por Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara La Negra y Zuleyka Rivera. Con su primer adelanto oficial, los fans más que nunca exigen ya su estreno, pues se promete revelar la información más personal del pasado que algunas tuvieron con una de las estrellas más importantes del mundo: Luis Miguel.

La idea de dicho reality show de Canela TV, televisora de Estados Unidos que también transmite vía streaming en el resto del mundo en su App, llega después de una polémica, explosiva pero exitosa primer entrega que estuvo a cargo de Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y el regreso de una de las actrices que desde hace un tiempo había desaparecido de las pantallas, Sarah Mints.

Pero el avance no solo ha dejado ver los roces que sus estrellas tendrán, sino lo que algunas vivieron con El Sol de México. Yuri en una de las escenas preguntó: “Entonces aquí hubimos varias que conocimos a Luis Miguel”, a lo que contestó Alicia Machado: “Todas somos hermanas de leche, amiga”, dejando al misterio lo que esa platica revelará el próximo 17 de agosto.

“En ese momento me operé lo que nunca nadie se hubiera imaginado… las orejas. Yo era medio topogigita, mi hermano, el mayor, era un pinche jodedor, era el primero que me hacía bullying. Siempre me decía Dumbo, me decía Topo Gigio y crecí con ese trauma. De chiquita (las orejas) me las pegaba con Krazy Glue y me hacía una pinche llaga aquí”, contó la ex Miss Universo en una platica con Yordi Rosado previo a detallar lo que había vivido cuando llegó a conquistar dicha corona.

