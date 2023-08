Insólito: premiaron a un ciclista paralímpico sin brazos con un reloj de pulsera y su reacción se hizo VIRAL (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ciclista paralímpico español Ricardo Ten Argiles se consagró ganador en el último Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de Glasgow, Escocia, y recibió un premio que generó el repudio de usuarios en redes. Sin embargo, el hombre optó por no polemizar y tuvo una reacción que vieron miles.

Por Clarín

El reputado deportista de 48 años, quien perdió sus brazos y una pierna cuando era chico, obtuvo seis medallas en el último certamen celebrado en Reino Unido. En tres de las seis carreras que compitió, salió primero.

Después de haber logrado la medalla de oro en la categoría C1, en donde participaban ciclistas con discapacidad, Ten Argiles subió al estrado a recibir su galardón.

En aquel momento, los organizadores del evento le entregaron su premio: un reloj pulsera de una marca suiza. A continuación, Ten Argiles agradeció con una sonrisa y enseguida exhibió el obsequio ante las cámaras. También le dieron dos relojes más por sus otras medallas.

El video en cuestión se volvió viral en Twitter. Los internautas, que se hicieron eco del tema, repudiaron el premio, calificándolo como una falta de respeto, y criticaron a los organizadores del certamen.

Spanish para-cyclist Ricardo Ten Argiles, a double amputee on both arms, went viral after being presented a watch as a winners prize at the 2023 UCI World Championships in Glasgow.

Despite the awkwardness of the situation, he handled it gracefully and expressed gratitude. pic.twitter.com/EFRD5RJ2DW

— BoreCure (@CureBore) August 16, 2023