Video VIRAL: suegro peruano le puso curiosa prueba a una venezolana para aceptarla como su nuera

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un hombre de Huancayo, una ciudad de Perú, le hizo una “evaluación” a una joven de nacionalidad venezolana para aceptarla como su nuera.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta de TikTok, la mujer contó con cierta alegría, la singular prueba que logró superar exitosamenta:

“Mi suegro me puso una prueba. (Me dijo) si bebes (cerveza) como toda una huancaína, te acepto como nuera. Me aceptó. Me dijo que ahora soy de la familia. Ya no soy venezolana, ya”, narró la venezolana identificada en la red social china como @Alejandra_blankita.

Este clip se volvió viral y ya acumula miles de reproducciones y comentarios de los usuarios que no dudaron en dejar sus reacciones.

“A mí me retan y me los tumbo a todos”, “Mis cuñados huancaínos me retaron y terminaron perdiendo”, “A mí no me gusta tomar”, “Ya pasaste la prueba”, “Está bueno ese reto”, son algunos de los mensajes que dejaron en la cajita de comentarios.