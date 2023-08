Masacre rusa en Chernígov: al menos siete muertos y casi 40 heridos... hay niños entre las víctimas

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó que el número de víctimas mortales del ataque ruso con misiles en el centro de la ciudad ucraniana de Chernígov ha sospechado a siete, luego de que una niña de seis años falleciera poco después de ingresar gravemente herida a un hospital

Previo a este informe, se había informado de cinco muertos y 37 heridos, incluyendo a 11 niños, así como también a la madre de la niña fallecida, quien se encuentra en estado grave.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando el centro de la ciudad estaba particularmente concurrido debido a una festividad y muchos ciudadanos se dirigían a un oficio religioso.

Según el mensaje del ministro, al menos un misil impactó directamente en el Teatro Dramático. “Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Desafortunadamente, hay información sobre muertos”, comunicó previamente el ayuntamiento de la ciudad, instando a los ciudadanos a buscar refugio de inmediato.

In Chernihiv, it is known about 6 dead and more than 11 wounded, said Acting the mayor of Lomako.

Also, as a result of shelling of Chernigov, children were probably injured.#RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes pic.twitter.com/YF8LGQxnHm

— Devana ?? (@DevanaUkraine) August 19, 2023