Biden sugirió que Putin estaría detrás del accidente aéreo en el que presuntamente murió Prigozhin

El presidente Joe Biden sugirió este miércoles que el presidente de Rusia Vladimir Putin podría haber estado detrás del accidente de avión en el que supuestamente se encontraba Yevgeny Prigozhin, y dijo que no le sorprendía que el jefe del grupo mercernario Wagner pudiera haber sido el objetivo del mandatario ruso.

Por CNN

“Como recordarán, me preguntaron sobre esto”, le dijo Biden a Kevin Liptak de CNN. “Dije que tendría cuidado con lo que expreso. No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende”.

En una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, en julio, Biden bromeó diciendo que si fuera Prighozin, “tendría cuidado con lo que como, estaría atento a mi menú”.

Cuando se le preguntó si pensaba que Putin estaba detrás de esto, Biden respondió que “no sucede mucho en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente como para saber la respuesta a esa pregunta. He estado entrenando durante la última hora y media”.

El presidente acababa de salir de un gimnasio en Lake Tahoe, Nevada, donde, según la Casa Blanca, asistió a una clase de Pilates seguida de una clase de spinning.

Cuando se le preguntó si vería el debate republicano previsto para este miércoles, Biden dijo que “intentaré de ver todo lo que pueda, sí”.

