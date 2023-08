¿Prioridades? Le disparó a un ladrón armado en Míchigan… sin dejar caer su “six-pack” de cervezas (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran cómo un hombre con un permiso de porte de armas en el condado de Cass, Michigan, detiene un presunto robo a mano armada en una gasolinera mientras lleva un paquete de seis cervezas.

Por El Diario NY

Según informa Wood TV, un medio de noticias local, un cliente anónimo de una gasolinera en Stone Lake Marathon Mini Mart disparó siete tiros contra el sospechoso de un intento de robo a mano armada.

En el incidente, captado el pasado 27 de julio, el sospechoso, armado con un cúter, resultó gravemente herido durante el tiroteo.

Cassopolis, Michigan – This gives another meaning to staying cool under pressure.

Last month a brave armed citizen “calmly” shot an armed robber multiple times for trying to rob a gas station called Stone Lake Marathon.

The incident reportedly happened on July 27th but… pic.twitter.com/9OWmGmDWtE

— Denn Dunham (@DennD68) August 20, 2023