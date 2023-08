VIRAL: Latino quiso sacar la visa para EEUU, pero un dato en su pasaporte hizo dudar al agente (VIDEO)

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Un hombre peruano contó en redes sociales cómo fue su trámite para sacar la visa de Estados Unidos y qué sintió al saber que se la habían negado. En un principio estaba confiado de que se la aprobarían, dado que consideraba que cumplía con los requisitos necesarios. Sin embargo, ahora cree que la decisión negativa fue por algo que salió mal en la entrevista. Recordó que en un instante el cónsul le preguntó sobre su pasaporte y que no quedó convencido con su respuesta.

Por La Nación

El usuario @angelramirezv publicó una serie de videos para detallar su experiencia y, así, servir como ejemplo para otros que quieran solicitar el permiso migratorio. Lo primero que dijo fue que su objetivo era obtener el visado para poder viajar al país junto a su novia, quien es de origen estadounidense. Por lo tanto, reunió los documentos requeridos para iniciar el proceso a mediados de 2022.

Al llegar a la entrevista, el agente le hizo algunas preguntas clave, entre ellas: “¿Cuál es motivo del viaje?”. El tiktoker le respondió que todo era con fines de turismo, que le gustaría visitar algunos lugares, aunque no mencionó cuáles. También afirmó que pretendía aprovechar las ofertas. “Quiero disfrutar un poco del Black Friday”, recordó en su clip.

El momento incómodo llegó cuando lo cuestionaron acerca de su pasaporte. El oficial le pidió contestar qué otros países había visitado: “Mi pasaporte estaba vacío, qué le iba a decir yo. Al final le dije que había ido a Uruguay, Brasil, Argentina”. En consecuencia, el cónsul se asombró y le dijo: “¿Y por qué no tienes ningún sello?”. En ese instante el solicitante supo que estaba todo mal y recordó: “Cuando me hablaba no me miraba a los ojos”. En tanto, trató de explicarle la falta de sellos en su documento: “Le dije ‘en Sudamérica todo es con DNI, no es necesario el pasaporte’, y ahí como que comenzó a dudar un poco”.

Para indagar un poco más, el entrevistador le pidió responder a qué se dedicaba y el joven respondió que era creador de contenido, por lo que tenía contratos publicitarios con diferentes marcas. “Yo vi clarito que me miró raro, de reojo, y siguió escribiendo como robot”, destacó el tiktoker. Enseguida, el oficial le dio una hoja, anunciándole que no había obtenido el visado: “Estimado solicitante, lamentamos informarle que usted no ha podido probar su elegibilidad para que se le otorgue una visa. Sin embargo, puede volver a solicitarla en el momento que desee”, decía el mensaje. El peruano de inmediato hizo sus suposiciones e invitó a la gente a contar sus propias experiencias sobre este trámite: “Yo sentí que me negaron la visa por cómo estaba vestido (…) tenía todo”.

Lea más en La Nación