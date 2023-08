Director de “Friends” reveló la verdadera razón por qué la esposa británica de Ross Geller duró poco en la serie

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El director de Friends reveló que fue difícil trabajar con la “nada divertida” Helen Baxendale, pero que no tuvo tiempo de reformularla: “¡David Schwimmer no tenía a nadie con quien rebotar!”

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Helen Baxendale ha sido calificada de “agradable pero no divertida” por el legendario director de televisión estadounidense que le fotografió en Friends.

James Burrows, que ha dirigido más de 1.000 episodios de comedias de situación, incluidas Cheers y Will & Grace, reveló que fue difícil trabajar con Helen porque los otros actores no podían alimentarse de ninguna energía cómica.

Como resultado, el intento de comedia “fue como aplaudir con una mano”, comentó el director, quien señaló que David Schwimmer, que interpretó a Ross Gellar, “no tenía a nadie con quien rebotar”.

Helen se unió al programa en la cuarta temporada, interpretando a la novia inglesa de Ross y luego a su prometida Emily Waltham en 14 episodios de la comedia.

Su relación duró poco, y el romance implosionó después que Ross dijera el nombre de su ex Rachel Green [Jennifer Aniston] en lugar del de ella en el altar.

James reflexionó sobre su trabajo con Helen cuando dirigió el episodio “The One with All the Rugby”, donde Ross practica este deporte con sus amigos británicos por primera vez.

“Era agradable, pero no especialmente divertida”, recuerda en sus nuevas memorias, dirigidas por James Burrows. “Schwimmer no tenía a nadie a quien defenderse. Fue como aplaudir con una mano. En las comedias de situación y en cualquier tipo de comedia romántica, lo divertido es tan importante como la química. Descubrimos que cualquier nueva novia de Ross tenía que ser tan divertida como Rachel“.

“A menudo, no es posible reformular debido a plazos de rodaje ajustados u otras consideraciones logísticas. No eliges a nadie para que sea un hombre de paja, a menos que sea para un episodio. Necesitas a alguien que se ría. A veces empiezas un arco y no funciona, así que tienes que deshacerte de esa persona. Si es un jugador diurno, es un adiós rápido. Lo contrario también es cierto. Si hay química, los guionistas se ponen a trabajar para encontrar alguna manera de retener al actor”, explicó el director.

Hablando anteriormente sobre su experiencia en Friends, la estrella de “Cold Feet”, Helen dijo sobre el elenco: “Todos fueron muy amables y profesionales. Aunque nunca fuimos grandes amigos. La gente espera, porque se llama Friends, que todos sean grandes amigos, pero que sean verdaderos profesionales. Lo habían estado haciendo durante años y yo era una de las muchas estrellas invitadas que aparecían. Estoy muy orgullosa y encantada de haber estado en una exposición internacional de tan increíble éxito”.