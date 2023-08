Enorme árbol cayó sobre la casa de Ron DeSantis durante paso del huracán Idalia (FOTO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El huracán Idalia de categoría 3 tocó tierra en el condado de Taylor, a unas 90 millas al sureste de Tallahassee, la capital de Florida. Los vientos de este fenómeno se mantuvieron por 125 mph, lo que causó severos daños a su paso.

Por Miami Diario

Las ráfagas de aire han sido tan poderosas, que tumbaron un roble cerca de la mansión del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Su esposa, Casey, informó a través de Twitter, que el árbol cayó justo cuando ella y sus tres hijos, estaban adentro.

“Mason, Madison, Mamie y yo estábamos en casa en ese momento, pero afortunadamente nadie resultó herido. Nuestras oraciones están con todos los afectados”, escribió la primera dama de Florida.

El mensaje fue acompañado de una impactante imagen en el que se evidenció cómo el árbol, que tenía 100 años de edad, quedó partido a la mitad y cubrió parte de la mansión.

El gobernador no estaba en la residencia al momento en que ocurrieron los hechos. DeSantis permaneció en el centro de operaciones de emergencia del estado, atendiendo las situaciones con el resto del equipo de seguridad luego del paso de Idalia.

100 year old oak tree falls on the Governor’s Mansion in Tallahassee — Mason, Madison, Mamie and I were home at the time, but thankfully no one was injured.

Our prayers are with everyone impacted by the storm. pic.twitter.com/l6MOE8wNMC

— Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) August 30, 2023