¿Bunker nuclear? El insólito rascacielos de Nueva York que no tiene ni una ventana (VIDEO)

Si alguna vez viajas a Nueva York y paseas por el barrio de Tribeca, en el Bajo Manhattan, hasta el número 33 de la calle Thomas Street verás que hay un edificio muy peculiar: un rascacielos de casi 170 metros de altura y sin ninguna ventana.

Por Clarín

Un edificio anteriormente conocido como AT&T Long Lines Building diseñado por el reputado arquitecto John Carl Warnecke y completado en 1974 con estilo brutalista, lo que le da un aspecto muy distintivo y robusto.

Sin embargo, su verdadera particularidad es que el edificio no cuenta con ninguna ventana debido a su función original de central telefónica que contenía tres conmutadores 4ESS utilizados para telefonía entre centrales (larga distancia), así como varios otros conmutadores utilizados para servicios competitivos de operadores de centrales locales.

So is this where all the vampires live now?? pic.twitter.com/cX8Wi4KNSx

— Wild content (@NoCapFights) September 4, 2023