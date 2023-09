El autor de una canción generada con inteligencia artificial podría ganar un premio Grammy

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En junio, la organización encargada de los Grammy actualizó sus normativas para que las canciones creadas con sistemas de inteligencia artificial (IA) no sean elegibles para los premios. Sin embargo, en un vuelco evidente, The Recording Academy ahora sugiere que está abierta a considerar obras generadas por humanos que emplearon métodos de IA. En ese marco, Heart on My Sleeve, que fue elaborada con la ayuda de un software automatizado, podría llevarse uno de los galardones tan preciados en la industria musical.

Por: TN

La historia de Heart on My Sleeve, una canción creada con IA que podría ganar un Premio Grammy

La autoría de esta obra es en parte humana y en parte sintética. La persona detrás de Heart on My Sleeve —que se volvió vital a comienzos de este año— es conocida con el seudónimo “Ghostwriter”. Según explica la publicación Variety, empleó un modelo de IA generativa para las voces.

Cabe notar que Ghostwriter compuso la letra de la canción y que el carácter sintético se evidencia en el canto: las voces que imitan a los conocidos intérpretes Drake y The Weeknd fueron creadas con una IA. En función del éxito de Heart on My Sleeve, el sello que representa a esos artistas, Universal Music Group, presentó reclamos por violaciones a los derechos de autor y exigió que la pista sea eliminada de los servicios de transmisión de música. Antes de eso, la composición acumuló millones de escuchas en TikTok y Spotify.

Puedes leer la nota completa en TN