Candidata demócrata de Virginia se filmó teniendo sexo en un sitio de pornografía a cambio de dinero

Una candidata demócrata a un escaño en una importante contienda legislativa en Virginia mantuvo relaciones sexuales con su marido para un determinado grupo de personas por una transmisión en directo a través de un sitio web de pornografía, mientras animaba a los espectadores a pagarles con “propinas” por acciones específicas, según los videos a los que tuvo acceso The Washington Post.

Por La Nación

Susanna Gibson, enfermera y madre de dos niños, es candidata para un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia por un distrito ubicado a las afueras de Richmond y retransmitió sus actos sexuales en la plataforma Chaturbate, donde los videos a menudo se guardan en otros sitios de acceso público, algo que la demócrata desconocía. Las imágenes la muestran a ella y a su marido, John David Gibson, manteniendo relaciones sexuales y pidiendo a los espectadores donaciones en forma de fichas o propinas por espectáculos privados.

Más de una docena de los videos de la pareja quedaron guardados en un sitio en septiembre de 2022, luego de que Gibson entrara a la contienda. Sin embargo, no está claro cuándo se produjo la transmisión en directo. The Washington Post, que fue el primer medio en informar sobre este caso el lunes, detalló que los clips ya no se podían ver desde el sábado, luego de que un agente republicano alertara sobre ellos.

Aparentemente, las acciones de la candidata, de 40 años, también violaron los términos y condiciones de Chaturbate, que dicen: “Solicitar o exigir actos específicos a cambio de propinas puede dar lugar a la expulsión de la plataforma de todas las partes implicadas”.

En al menos dos videos, señala que el dinero recaudado es “para una buena causa”, mientras que en otros responde a los pedidos de los usuarios. “Necesito más fichas antes de dejarle hacer eso”, pronuncia: “Una ficha, no. Más (…)”. Luego, mientras aparentemente le llegan las propinas, dice gracias y acepta ese acto.

La respuesta de la candidata demócrata

Las capturas de pantalla en el sitio web también fueron compartidas a The Associated Press. Tras la difusión, el equipo de la demócrata emitió un comunicado: “No me van a intimidar ni me van a silenciar. Mis rivales políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un crimen sexual con tal de atacarme a mí y a mi familia, porque no hay una línea que no estén dispuestos a cruzar para silenciar a las mujeres cuando levantan la voz”.

La contienda electoral tendrá un peso importante que ayudará a balancear el poder en la Asamblea General de Virginia. Los demócratas tienen el Senado, pero los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Delegados, en la que hay cuatro bancas vacantes.

