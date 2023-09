En imágenes: la mortal inundación tras el devastador paso del ciclón Daniel en Libia

Las inundaciones causadas por la tormenta Daniel que devastaron la ciudad de Derna, en el este de Libia, dejaron más de 2.300 muertos y miles de desaparecidos, según informaron el martes los servicios de emergencia

Las imágenes que circulan de la ciudad de Derna, de 100.000 habitantes, muestran varios edificios en las orillas de un río que colapsan y pequeñas casas que desaparecen entre las aguas crecidas después de que se rompieran dos represas.

Usama Ali, portavoz de los servicios de emergencia del gobierno de Trípoli, reconocido internacionalmente, y que disponen de un equipo en Derna, indicó que las inundaciones causaron “más de 2.300 muertos” y unos 7.000 heridos, y más de 5.000 personas están desaparecidas.

“La situación en Derna es estremecedora y muy dramática”, agregó.

La Cruz Roja y las autoridades locales temían unos balances superiores, y advirtieron que las cifras iban a subir.

“No tenemos cifras definitivas” por el momento, dijo Tamer Ramadan, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), pero “el número de desaparecidos se acerca a los 10.000”.

“Las necesidades humanitarias superan con mucho las capacidades de la Media Luna Roja Libia e incluso las del gobierno”, explicó Ramadan desde Túnez.

El portavoz del ministerio del Interior del gobierno del este, citado por la prensa, afirmó que “más de de 5.200” personas habían perecido en Derna.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023