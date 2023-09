Leo Messi quiere alcanzar a Cristiano Ronaldo en hijos: sueña con tener la niña (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Es habitual ver a Lionel Messi dentro de una cancha de fútbol y dando declaraciones relacionadas a su vida deportiva, pero pocas veces habló de su familia como en la entrevista a Migue Granados para su canal de streaming OLGA. Desde un sillón de su casa en Miami, el ídolo argentino habló en profundidad sobre sus vínculos más cercanos: su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Por Infobae

Al ser consultado sobre si se considera buen padre, Leo explicó que intenta darle a sus hijos las lecciones que aprendió en su casa cuando era chico: “Creo que soy buen padre. Intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

Luego, Messi se tomó el tiempo para hablar sobre la personalidad de sus hijos, quienes contó que han empezado a jugar al fútbol en la academia del Inter Miami pese a que la intención inicial no era esa, pero el club les ofreció espacio para facilitar su vida en la ciudad.

A sus 36 años, según su testimonio, Messi no descarta que en el futuro volver a ser papá. Si bien aclaró que no es un plan inmediato, tiene el deseo de tener una hija mujer: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena.”