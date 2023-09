Conozca el verdadero significado del mensaje “ª” en WhatsApp

En otras redes sociales se puede usar en el mismo contexto, aunque, en la comunidad gamer, también es empleada para hacer alusión a temas de videojuegos y demás.

Otros códigos en WhatsApp

Código ‘14324?: Este número no tiene un significado ilegal ni mucho menos descortés, los adolescentes hicieron que este número tomara forma y signifique lo siguiente: “I love you so much”, y es utilizado por muchos adolescentes en el mundo. La explicación para que este número signifique esta palabra es que el 1 es la I, el 4 es love, el 3 es you, el 2 es so y el 4 vendría siendo much.

Código 1437?: tiene por significado “I love you forever”, pues el 1 es la I, el 4 es love, el 3 es you, y el 7 es forever. Este mensaje se lo puede enviar a su pareja o a su enamorado.

Código ‘737?: este se usaría en el horario nocturno, pues significa buenas noches.

Código ‘88?: este código suele utilizarse más en China, y es una respuesta rápida para decir chao o adiós.

Código ‘1122?: este código es realmente dicha, y se le puede enviar a cualquier persona de sus contactos para desearle las mayores energías.