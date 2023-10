Ronald Acuña Jr. fue elegido como el Jugador del Mes en la Liga Nacional

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. finalizó la temporada regular por todo lo alto, tras convertirse en el quinto miembro del 40-40 e inaugurar el histórico club de los 40 jonrones y 70 bases robadas. También estableció el récord de estafadas en una campaña para los Bravos de Atlanta en la era moderna con 73, dejando atrás los 72 robos de Otis Nixon en 1991.

lapatilla.com

La MLB anunció este martes en su cuenta de X (anterior Twitter), que el venezolano fue elegido Jugador del Mes en la liga Nacional del periodo entre septiembre y octubre, siendo la tercera vez que obtiene dicho reconocimiento en la zafra, ya lo había ganado en abril y junio.

Yordan Alvarez: .294 AVG, 8 HR, 20 RBI, .441 OBP, 1.060 OPS

Ronald Acuña Jr.: .340 AVG, 11 HR, 23 RBI, 11 SB, .403 OBP, 1.111 OPS

Your AL and NL @Chevrolet Players of the Month for September/October. pic.twitter.com/fNimrKgmGI

— MLB (@MLB) October 3, 2023