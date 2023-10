Elliott Abrams: El régimen de Maduro aceptará el regreso de los venezolanos a casa, ¿por qué ahora?

Posteado en: Destacados, Internacionales

Las noticias de hoy trajeron dos historias de Venezuela que no pueden estar sin relación, y apostaría a que también hay una tercera historia aún no anunciada por venir.

Por Elliott Abrams

La primera historia es, como dijo The New York Times, que

“El gobierno de Biden comenzará a deportar a los venezolanos que cruzaron ilegalmente al país, dijeron funcionarios el jueves… Anteriormente, el gobierno de Biden había dicho que no podía deportar a los venezolanos debido a la ausencia de relaciones diplomáticas con Caracas. El comunicado del jueves dijo que las autoridades venezolanas habían decidido aceptar el regreso de sus nacionales.”

Obviamente este acuerdo es producto de largas negociaciones entre la administración Biden y el régimen de Maduro.

La segunda historia es sobre una acción del régimen de Maduro el mismo día:

“Las autoridades venezolanas dijeron el jueves que buscaban el arresto de Juan Guaidó, el exlíder opositor que se encuentra exiliado en Estados Unidos….El Ministerio Público de Venezuela dijo en un comunicado el jueves que se había designado a fiscales para emitir la orden de arresto contra Guaidó y que el gobierno pediría a Interpol que emitiera una “notificación roja” a los gobiernos de todo el mundo pidiendo que fuera detenido.”

El régimen de Maduro podría haber arrestado a Guaidó cuando estaba en Venezuela, o podría haber buscado su arresto el día en que llegara a un lugar seguro en Estados Unidos. ¿Por qué ahora? Mi conjetura es que su nueva relación con la administración Biden los ha convencido de que ahora puede tomar medidas que antes se consideraban extremas.

Me desempeñé como Representante Especial para Venezuela desde enero de 2019 hasta 2021, cuando el Sr. Guaidó era Presidente Interino de Venezuela. Durante ese período, la suma total de fondos que le dimos al Sr. Guaidó fue cero. La acusación del régimen de que “el Sr. Guaidó había utilizado los recursos de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, para su propio beneficio” es una tontería. Es completamente falso. Al gobierno interino se le permitió gastar fondos de las cuentas del gobierno venezolano en los Estados Unidos, pero solo bajo la atenta mirada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Ninguno de los fondos fue a parar a Guaidó; todo lo gastado se trasladó de esas cuentas a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York al destinatario final.

Pero hay más en estas historias. ¿Por qué el régimen aceptó ahora de vuelta a los migrantes venezolanos? ¿Cuáles fueron los incentivos? Después de todo, a primera vista, la acción no aporta ningún beneficio al régimen. Lo que la administración Biden aún no ha anunciado, pero que seguirá, estoy tristemente seguro, es una mayor relajación de las sanciones estadounidenses. Si no me equivoco, esencialmente se le está pagando al régimen para que acepte a los migrantes de regreso. Es una política fea, que sería innecesaria si tuviéramos el control de nuestra propia frontera. Nosotros no, así que los venezolanos desesperados arriesgan todo para venir aquí, y ahora serán enviados de regreso a casa. Y se pagará al despiadado régimen de Maduro para que se los lleve.

Ojalá me equivoque, y lo sabremos muy pronto en lo que queda de 2023. Pero apuesto a que veremos, anunciados o no, un mayor debilitamiento de las sanciones petroleras de Estados Unidos para que el régimen pueda ganar más dinero. Estados Unidos no le pagará al dictador venezolano per cápita por cada venezolano enviado de regreso, pero lo que creo que pronto hará la administración Biden no está muy lejos de eso.

Artículo publicado originalmente en CFR.org