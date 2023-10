Marco Rubio sobre Hamás: Nadie puede exigir moderación a una nación atacada por salvajes degenerados

El senador de estadounidense, Marco Rubio, a través de la red social X, (Anterior Twitter), se pronunció sobre los ataques de Hamás sobre Israel.

“Hamás violó a niñas y masacró a bebés porque su objetivo explícito y autoproclamado es matar o expulsar a todos los judíos de la región y reemplazar a Israel con un Estado palestino fundamentalista islámico (no sólo en Gaza o Cisjordania) que se extiende desde el Mediterráneo hasta el río Jordán”, dijo.

Asimismo, detalló que “nadie puede exigir “moderación” a una nación atacada por salvajes degenerados que buscan su completa destrucción”.

Hamas raped young girls & slaughtered babies because their explicit & self-proclaimed goal is to kill or drive every Jew out of the region & replace Israel with an Islamic fundamentalist Palestinian state (not just in Gaza or the West Bank) stretching from the Mediterranean to…

— Marco Rubio (@marcorubio) October 10, 2023