VIDEO: Al borde del llanto, Alicia Machado anunció su despido de Telemundo y estallaron las críticas

Tras las declaraciones hechas en un reality hace unas semanas en las que acusó a José Manuel Figueroa de ser violento con ella, cuando aún eran pareja, y que éstas se hicieran virales tanto en redes sociales como en varios medios de comunicación, Alicia Machado dio a conocer que se quedó sin empleo.

A través de una transmisión en vivo realizada en su Instagram, la venezolana reveló que se le notificó que Telemundo tomó la decisión de que ya no formaría parte de sus filas por la polémica que se generó con sus palabras, situación que la tiene sumamente molesta, según destacó Mezcalent.

“Me sacó tanto de onda que me dijeran que ya no me quieren en Telemundo, que porque no les gusta de lo que hablo en el reality. Eso me ha perjudicado en muchos lados y ya se me terminó el contrato por lo que dije”, dijo Alicia al borde del llanto.

Cabe recordar que la ex Miss Universo aseguró en “Secretos De Las Indomables” (Canela Tv) que el hijo de Joan Sebastian la había golpeado durante una discusión que tuvieron hace años y que debido a esto ella había generado un gran miedo hacia él.

La reacción del público hispano no se ha hecho esperar y muchos ya han dado su opinión en redes sociales y han atacado, duramente a la televisora haciendo hincapié en lo siguiente: “Telemundo está perdiendo a los mejores talentos, primero Alix Aspe, luego Héctor Sandarti y ahora Alicia-Machado”.

