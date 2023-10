El show de una comediante en Nueva York captó la brutal trifulca y balacera en un bar aledaño

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un hombre recibió un disparo y una mujer fue cortada en la cara durante una pelea esta madrugada en un bar de karaoke en el Upper East Side de Manhattan (NYC).

Por El Diario NY

La transmisión en vivo de la podcaster y comediante Keanu Thompson capturó el audio del momento en que estalló el tiroteo. En un video suyo publicado a las 3:18 a.m. en las redes sociales se pueden escuchar varios disparos y gritos.

El incidente ocurrió en el bar Iggy’s cerca de la calle 76 en 1452 2da Av alrededor de las 3 a.m. del miércoles. Un hombre recibió un disparo en la pierna y fue trasladado al hospital en condición estable, reportó Pix11.

WATCH ??? as @keanuCthompson almost gets BLOWN AWAY LIVE on stream! ?

Fr y'all need to watch this!

Doing a great job @NYCMayor pic.twitter.com/C5dl26sdoP

— Misery Loves Clips™ (@MiseryClips) October 18, 2023