Bolívar se prepara para la Primaria en medio de amedrentamientos, cambios de centros electorales, sin gasolina ni transporte

La mañana de este sábado 21 de octubre, la profesora, Aura Rondón, perteneciente a la Junta Regional de Primarias del estado Bolívar, denunció el amedrentamiento que han sufrido algunas de las personas que han prestado sus casas o locales para que funcionen como centros de votación este domingo 22 de octubre en las elecciones a las primarias convocadas por la oposición venezolana.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

Rondón señaló que las personas han recibido notificaciones de lo que les podría suceder si terminan siendo centros de votación, “esto ha hecho que tengamos que cambiar la ubicación de al menos 5 centros de votación. Estos casos se han registrado solo en el municipio Caroní”.

“Actualmente estamos confrontando muchos problemas, ustedes lo saben, nos están atacando por todos lados. Incluso lo que le pasaron a ustedes que no puedan cubrir las primarias, violando lo establecido en las contrataciones de ustedes, en su reglamento. Y lo que se está haciendo con el transporte, citar para este domingo a todo el transporte del Estado y amenazando a los que si no van, no van a contar con el permiso, no van a poder poner gasoil, no le van a pagar los tickets estudiantiles, etc.”, denuncio la representante.

Destacó que “está primaria tiene muchos enemigos. No sé si todos los enemigos están afuera. Necesitamos que la ciudadanía supere su obstáculo, que anteponga el amor por Venezuela y el ejercicio del voto a cualquiera de esas personas. Le invitamos a todas las personas que puedan colaborar trasladando gente, trasladando personas de diversos puntos de la ciudad a los centros de votación, que por favor se pongan a la disposición del ciudadano”, solicitó la profesora.

Proceso de votación

En el caso del estado Bolívar, ya parte del material ha sido entregado en los centros de votación correspondientes, se estima que este sábado 21 de octubre se entregue lo que falta.

También ofrecieron los siguientes detalles “las mesas se van a instalar a las 7:00 de la mañana, tal como establece el reglamento electoral. Funcionarán hasta las 4:00 de la tarde, excepto si hay electores en la cola. La votación en sí comienza a las 8:00 de la mañana, porque primero hay que instalar, una vez que se instala, se constituye y a las 8:00 am se comienza el proceso de votaciones”.

“Cuando tenemos electores en la cola, hay que continuar hasta la hora que sea. Y ojalá tengamos electores en la cola, porque eso demuestra que el pueblo esta respondiendo, porque eso demuestra que la gente sí quiere cambio, que la gente está dispuesta a rescatar este país, a rescatar la democracia. Que la gente sí está luchando por la Venezuela próspera, la Venezuela decente, que teníamos antes y que ahora la vamos a hacer mejor”, concluyó Rondón.