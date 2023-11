Una mujer descubrió en la boda de su hijo que su nuera también es su hija… desaparecida hace 20 años

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Muchas parejas imaginan su boda como uno de los momentos más especiales de sus vidas y un día para recordar para siempre.

Por: Clarín

Un objetivo que cumplió con creces en 2021 una pareja de Suzhou (China), que gracias a un descubrimiento inesperado de la madre del novio instantes previos a la ceremonia hizo que el enlace nupcial se convirtiera en una telenovela turca.

Todo tuvo lugar cuando los novios estaban preparados para convertirse oficialmente en marido y mujer cuando la madre del chico se fijó en un detalle que le llamó poderosamente la atención.

Su nuera tenía una marca en la mano en la que nunca se había fijado y que era igual que la marca de nacimiento que tenía su hija biológica desaparecida 20 años atrás.

Atormentada por su descubrimiento, fue directamente a hablar con los padres de la novia para preguntarles si su hija había sido adoptada.

