El empresario Elon Musk dijo este sábado que ofrecerá su nuevo asistente de inteligencia artificial (IA), llamado Grok, a los usuarios de pago de su red social X (antes Twitter) una vez este supere la fase de pruebas, y adelantó que tendrá sentido del humor.

Grok es la primera innovación que lanza la empresa de IA de Musk, xIA, presentada por el multimillonario el pasado julio como una rival de OpenAI, Google y Microsoft.

El viernes por la noche, Musk desveló el nombre del asistente y dijo que hoy estaría a disposición de un grupo de usuarios de la red social, tras lo que atravesará una fase de pruebas y finalmente, en una fecha por determinar, lo podrán usar todos los usuarios de X Prémium.

Anoche puso un ejemplo del funcionamiento de Grok con una captura de pantalla que mostraba su respuesta a la pregunta “cómo hacer cocaína paso por paso” y en la que, antes de advertir que era “ilegal”, bromeaba con que hace falta un título en química, un laboratorio clandestino y “no explotar o ser arrestado”.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023