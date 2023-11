Leo Messi en 14 frases: Qatar, el Mundial 2026, qué hará cuando se retire y su rivalidad con Cristiano Ronaldo

Posteado en: Actualidad, Deportes

Lionel Messi es una leyenda viviente del deporte. Su figura ya trasciende las barreras del fútbol luego de convertirse por octava vez en su carrera en el mejor del planeta al ganar su octavo Balón de Oro, relegando a jugadores de la talla del noeruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

Luego de que se conocieran los votos de cada uno de los jurados, el argentino le concedió una entrevista a France Football en la que analizó su temporada. Rememoró la hazaña en Qatar 2022, si estará presente en la próxima Copa del Mundo, cómo será su vida tras el retiro y su eterna rivalidad deportiva con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su futuro como futbolista y cómo se ve cuando se retire:

– “Me siento bien. Siempre dije que no pienso en el futuro, avanzo día a día. Me siento bien físicamente. Voy a tener unos meses de descanso. Nunca me había pasado esto en mi carrera estar parado tanto tiempo. Volveré a entrenar en enero para ponerme en forma durante la pretemporada para conseguir los objetivos que tenemos aquí en el club, pero también para preparar la Copa América. No sé cuánto tiempo más jugaré. Quiero seguir hasta que sienta que no puedo más, que mi condición física ya no me permite jugar como me gustaría. El tiempo nos lo dirá”.

– “En principio volveremos a vivir en Barcelona. Es nuestro hogar, donde tenemos nuestros hábitos, nuestros amigos. Ya sea mi esposa, mis hijos o yo. Pero no tengo idea de qué haré en este momento. No lo he pensado todavía y no quiero hacerlo. Quiero disfrutar de mis últimos años como futbolista, haciendo lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y cuando cuelgue mis botines, sin duda encontraré mi nuevo camino. ¿Entrenador ? No lo creo, pero ciertamente tiene algo que ver con el fútbol porque es toda mi vida”.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026:

– “Evidentemente siempre queremos jugar este tipo de partidos, y más después de ser campeón del mundo. Pero bueno, hasta entonces queda bastante tiempo. Aunque pase rápido, todavía faltan algunos años para el Mundial y no quiero mirar tan lejos. No se trata de estar por estar, sino de sentirme bien y poder aportar cosas al grupo. Sabiendo la edad que tendré entonces (39) , me parece difícil, pero ya veremos cómo me siento físicamente”.

