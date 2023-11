Bombas molotov y tiroteo: mantuvo a su hija secuestrada por 16 horas en un aeropuerto de Alemania

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La liberación de una niña de 4 años que había sido tomada como rehén por su padre puso fin a un drama de 16 horas que tuvo lugar en el aeropuerto de Hamburgo (norte de Alemania), cuyo funcionamiento estuvo interrumpido por completo.

La policía informó de que el hombre, de 35 años, había logrado ser detenido y la niña estaba aparentemente ilesa.

Todo empezó en la noche del sábado cuando el hombre logró llegar con su coche a una de las pistas del aeropuerto, hizo varios disparos al aire y lanzó varios cócteles molotov.

La madre de la niña había acudido poco antes a la Policía para reportar un posible secuestro de su hija, lo que hizo pensar desde el principio que el origen del drama estaba en una disputa sobre la custodia.

La Policía estuvo durante todo el tiempo buscando una salida a la situación sin que hubiera derramamiento de sangre y estuvo en comunicación permanente con el captor en conversaciones que se llevaron a cabo en turco.

El aeropuerto planea reiniciar las operaciones de vuelo lo más rápido posible. “Se están realizando preparativos para reanudar las operaciones de vuelo lo más rápido posible”, dijo el domingo en el sitio web del aeropuerto. “Estamos en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad sobre cuándo se reabrirán las vías de acceso y las terminales”. El hombre armado que el sábado por la tarde llegó corriendo a la plataforma del aeropuerto con su coche y su hijo de cuatro años fue detenido después de más de 18 horas.

Con información de EFE y Welt

