Cómo usar Grok, la IA de Elon Musk en X que compite con ChatGPT y Bard

Desde hace tiempo, Elon Musk busca la forma de tener su propia IA para competir contra OpenAI y su popular ChatGPT. Para dar este salto, el magnate, presentó Grok, un chatbot desarrollado por xAI, una de sus compañías y que es capaz de ofrecer respuestas a cualquier consulta apoyándose, además, a la información en tiempo real de la red social.

Por: Clarín

A diferencia de ChatGPT, que tiene una plataforma dedicada e, incluso, una aplicación para iOS y Android, Grok es accesible a través de X (Twitter), y solo para unos pocos privilegiados.

De momento, este asistente, estará disponible para aquellos usuarios que hayan pagado la suscripción Premium+ de X, la más cara de sus modelos, que cuesta 16 dólares por mes. Esta IA no será parte de los planes sin costo que tiene la red social.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023