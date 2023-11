Paul McCartney y Ringo Starr revelaron cuánto pensaban que duraría “The Beatles”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Paul McCartney y Ringo Starr, los dos únicos supervivientes de los Beatles, revelaron que nunca imaginaron que la banda duraría más allá de una década. En una entrevista para The Times, la dupla recordó los planes que tenían en el momento en que The Beatles terminara, lo cual, en la mente del cuarteto, era sólo cuestión de tiempo.

Por Infobae

“¡Ninguno de nosotros pensó que duraría una semana! Paul iba a escribir, yo iba a abrir una peluquería, George tendría un garaje. Pero siguió y luego terminó. Y en el momento adecuado, creo. Pero eso no impidió que tocáramos juntos”, reveló Ringo Starr.

Si bien, McCartney tenía razón cuando pensó que la banda duraría sólo una década, el legado de The Beatles ha trascendido el paso del tiempo y su música se ha quedado profundamente grabada en la memoria colectiva. Incluso más de 60 años después, ha llegado una nueva canción titulada Now and Then, misma que Paul y Ringo han asegurado que se trata de “La última canción de The Beatles”.

Aunque el cuarteto nunca volvió a subirse a un escenario o regresó al estudio de grabación, con los años muchas asperezas lograron sanar. En la entrevista, McCartney consideró que “The Beatles” realmente nunca se separó, pues el amor que había entre ellos siempre los mantuvo juntos de alguna u otra forma.

