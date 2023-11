Angel Alberto Bellorin: Uso, goce y disfrute del Esequibo

Posteado en: Opinión

Al salir todas estas nuevas informaciones con declaraciones del gobierno de Guyana, cantidad de videos sobre infraestructuras construidas en la Guayana Esequiba, ver a Diosdado negando que Chávez regaló el Esequibo y pidiendo documentos firmados por su Cmdte eterno, comencé a escribir este nuevo artículo sobre el tema.

El discurso de Chávez del 20 de Febrero del 2004 salió en la prensa escrita, es público notorio y personalmente lo he transcrito en varios artículos de opinión desde que, aún militar en actividad, me enteré y lo leí por vez primera en el año 2007. En realidad no he visto ningún documento firmado por Chávez y tampoco he visto algún vídeo de ese acto.

Eso, por supuesto que es raro en la propaganda chavista y debe llamar especial atención. Es posible que lo desaparecieron para que el pueblo venezolano, más pendiente de ver qué de leer, no se entere.

Ahora bien, quien si debe tener bien resguardado ese vídeo así como toda la prensa de ese momento y quién sabe cuántas otras conversaciones, debidamente traducidas al inglés, es el gobierno de Guyana.

Hemos observado la seguridad y manejo de las intervenciones tanto del presidente como otros voceros de Guyana.

En el vídeo del discurso de Chávez del 2004, se escuchará en viva voz al legítimo jefe de estado venezolano otorgando un consentimiento expresó para el uso, goce y disfrute del Esequibo. Debo advertir al teniente cabello, que en el derecho internacional eso tendrá validez y será considerado con más seriedad que aquella renuncia con la firma de Chávez.

No debe existir ninguna duda que durante la oportunidad procesal, en el lapso de pruebas correspondiente al juicio que se sigue en la Corte Internacional de Justicia, ese vídeo será presentado como la prueba de pruebas, la prueba reina; y eso escucharán los jueces y el mundo.

Para mí humilde entender, toda la inacción diplomática posterior a ese discurso de Chávez, sin ninguna nota diplomática para tratar remediar de alguna manera el presunto error, solo me reafirma que no hubo tal error y, que la autorización otorgada en forma pública, allá, en plena capital de Guyana, fue el cumplimiento de un libreto bien planificado hasta sus detalles correspondientes a la llegada de ese conflicto a la Corte Internacional de Justicia.

Así lo he manifestado en mis escritos anteriores y, a los interesados, recomiendo la lectura del “Mediador Noruego”.

De esa puesta en escena, se puede mencionar muchos actores principales y secundarios, cómplices todos o por lo menos, tontos útiles. La lista es enorme.

No debe olvidarse las reacciones del gobierno cuando a partir de año 2011 la voz de la Diputado María Corina Machado comenzó a denunciar ante la Asamblea Nacional todo lo que estaba haciendo el gobierno Guyanés en su uso goce y disfrute de nuestra Guayana Esequiba.

Hoy rueda por las redes esa memoria histórica. Hasta un proyecto de “Ley para el Esequibo” fue presentado y silenciado por el Chavismo.

Como respuesta, todos observamos casi en vivo, como una malandra chavista disfrazada de diputado, golpeaba a la Diputado Machado ante la complacencia del señor Cabello, entonces presidente de esa Asamblea .

No olvidar que en el año 2014 el teniente Cabello fue el verdugo de la incomoda diputado.Algo también escribí en ese momento.

Para no alargar más el escrito, recomiendo a los interesados leer lo que pronunció el presidente Nicolás Maduro ante esa Asamblea Nacional Chavista en junio del año 2015.

Es todo un poema a la complicidad mientras se esperaba la actuación de los actores internacionales de la trama. Este discurso se pronunció luego de haber expulsado de esa Asamblea a la diputado convertida en factor perturbador de la paz caribeña y presumo que del libreto. CITO.

” Confieso que con un conjunto de estudiosos de los temas del Esequibo y de los temas geoestratégicos, geopolíticos de nuestra región, hemos estado adentrándonos en todos estos temas que de alguna manera, al pasar del tiempo, no han sido parte de la agenda pública de nuestro país. Quizás si preguntáramos a los más jóvenes y a los no tan jóvenes sobre el despojo del Esequibo en el siglo XIX, sobre el Tratado de París y cómo fue impuesta la Doctrina Monroe para despojar a nuestro país del Esequibo, pocos pudieran responder algunas preguntas básicas sobre el desarrollo de esta historia que ha estado como una herida en el corazón de la Patria durante más de dos siglos y ahora ha pretendido ser tomada como tema para instalar un escenario de provocación irritante contra la dignidad del pueblo venezolano.” FIN DE LA CITA ( Lo mejor está en el párrafo siguiente )

No voy a opinar de ese desacierto sobre “Doctrina Monroe” pero, cuándo se lleva todo el hilo de esta trama, no se descarta pensar que hasta la muerte de Chávez estuviere en ese libreto, o fuese consecuencia de algún arrepentimiento posterior.

Lo que si parece indiscutible, observando los múltiples videos, es que los Guyaneses que habitan nuestra Guayana Esequiba, tienen mejores condiciones socio económicas que los venezolanos . Puede ser tema para otra investigación.

Coronel Angel Alberto Bellorin. Doctor en Derecho Constituciónal.