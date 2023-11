Feijóo: Esta investidura es un fraude, porque no es lo que votaron los españoles (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo su intervención en el Congreso de los Diputados para dar la réplica al secretario general del PSOE y candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Hoy no acaba nada. Este no es el trago final. No hay límites ni los habrá para satisfacer la ambición personal del candidato Sánchez. No hay límites éticos, porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficie; no hay límites políticos, porque el fin justifica cualquier medio y socio; y no hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios”.

Asimismo, Feijóo señaló “Esta investidura nace de un fraude, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran. Si tan seguros estuvieran de que lo que trae ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles votan en las urnas? Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad. En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito: corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política”. Feijóo también ha dicho que esta investidura es una “humillación” para Sánchez, su partido y los ciudadanos españoles.

? #VÍDEO | Feijóo: "Feijóo: "Esta investidura es un fraude, porque no es lo que votaron los españoles".#Investidura pic.twitter.com/K0h4VDAVO5 — Diario de España (@DiarioEspana_es) November 15, 2023

Con información de El País