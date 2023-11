Fuertes tormentas causarán estragos a viajeros en Nueva York durante el día de Acción de Gracias

La ciudad de Nueva York deberá tomar previsiones para “una gran cantidad de retrasos en los viajes” durante Acción de Gracias, debido a las fuertes tormentas que se esperan, incluyendo vientos que pueden alcanzar las 40 mph, indicaron los meteorólogos.

Por El Diario NY

Asimismo, se tiene previsto que un sistema de tormentas afecte los cinco condados y un poco más allá a medida que se prevé que empiece cerca de las 4:00 de la tarde del martes, informó Cody Braud, meteorólogo de Fox Weather.

“Es un momento desafortunado”, declaró el especialista.

Espera que la tormenta empiece en primer lugar como una lluvia ligera que posteriormente se convertirá en un diluvio de un total de 2 a 3 pulgadas que se extenderá hasta el miércoles en la mañana, justo en una de las épocas donde más personas viajan, explicó Braud.

La gran cantidad de lluvia esperada “definitivamente causará cierta preocupación” y es posible que se emitan algunas advertencias de inundaciones repentinas en los días por venir, advirtió.

[Tuesday Through Wednesday Timeline]: We continue to monitor a low pressure system that will impact the area late Tuesday into Wednesday. Here is our latest thinking with regards to timing of the rain, wind, and temperatures. Thanksgiving continues to look dry, breezy, and cool. pic.twitter.com/XM6Yrmo17U

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 19, 2023