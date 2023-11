Joaquina, la nueva generación del pop latino: “Shakira y Taylor Swift han abierto muchas puertas hablando de sus vivencias personales”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Afirma haber dormido 16 horas después de haber recogido el Latin Grammy a ‘Best New Artist’. “Es una locura que hayan votado por mí”, afirma Joaquina (Caracas, Venezuela, 2004) a Infobae España. En la fiesta de después de la gala, celebrada por primera vez en España y con Sevilla como escaparate mundial de la música latina, la artista de 19 años apenas pudo disfrutar de la celebración posterior a la ceremonia porque los bostezos se estaban apoderando de su euforia.

Por infobae.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Con un estilo que combina el pop con el folk, la venezolana ha convertido su diario personal en el principal conductor de su música. Experiencias como la adolescencia, el primer amor y los sentimientos que nublan la visión de la vida cuando la cáscara de la infancia se rompe, son las vivencias que emplea como hilo conductor de sus letras y composiciones. “Escribir es liberarse en el papel”, indica.

Este jueves, Joaquina organiza su primer showcase en España, una carta de presentación gratuita -“va a ser algo muy informal”, admite- con la que pretende mostrar sus virtudes a un público que presenciará el auge de una de las promesas del pop en español.

Pregunta. Te he visto muy ilusionada en redes sociales por el concierto de mañana en la capital.

Respuesta. Va a ser el primer show que hago aquí en Madrid y va a ser algo muy especial. Vamos a hacer un showcase gratis. Quería hacer algo gratis para poder conectar con la gente de aquí por primera vez, va a ser chévere. Vamos a hacer canciones acústicas, algunas nuevas, mostrar el proyecto y el disco que estamos haciendo ahora. Va a ser algo muy informal y estoy muy emocionada, la verdad.

P. ¿Qué significa ese Latin Grammy a ‘Best New Artist’, un premio que también han ganado Karol G o Kany García?

R. Me lo dices y no lo puedo creer. No lo voy a asimilar hasta que me manden el premio a casa. Es una locura que hayan votado por mí. Es un impulso muy lindo. Siempre lo digo, y lo dije en el discurso, ha sido uno de mis sueños más grandes desde que tengo memoria. Asimilar que pasó es muy extraño, ¿sabes? Como que cuando tienes una meta y ese sueño pasa y es como, ¿y ahora qué? Dormí 16 horas el día de después. Es como un sueño hecho realidad.

P. Pudimos ver una foto tuya junto a David Bisbal, que en el año 2003 también ganó ese galardón. Te apadrinó en un abrazo muy bonito. Que los compañeros de la industria te reconozcan de esa forma es muy emocionante, ¿no?

R. Con David me pasó algo muy lindo. Cuando yo lo vi, él ha sido obviamente uno de los cantantes que yo recuerdo de mi infancia, veía sus videoclips de muy chiquita, me dio mucha vergüenza saludarle. Soy muy penosa para esas cosas y no quise acercarme a molestar porque él se puso a hablar con alguien más, entonces seguí caminando y alguien de su equipo vino y me dijo: ‘Hola, trabajo con David, él quiere conocerte’. Lo saludé y me dijo unas palabras muy lindas, me dio unos consejos muy especiales que nunca voy a olvidar.

P. Una vez que consigues esa meta que llevabas tanto tiempo esperando, ¿qué hay después? Hay un vacío, quizá material que, como artista, ¿cómo rellenas?

R. Qué linda pregunta. Siempre tuve muy claro que con, o sin el premio, iba a seguir trabajando igual de duro. Estar ahí ya fue ganar. Entonces, a nivel de carrera y de música, voy a seguir con los mismos planes que tengo de antes, porque si me lo gané por la música que estoy haciendo tengo que seguir en ese camino. Sí me ha hecho pensar en muchas cosas y me ha ayudado a impulsarme y a seguir creyendo en mí.

Para leer la nota completa pulse Aquí