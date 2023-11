El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de noviembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No necesitas ir tras el amor. ¿Porque no? Porque o lo tienes en este momento o llegará cuando tenga que llegar. Que si mi ex se comunicó conmigo o yo con el. Olvídalo, para atrás ni para tomar impulso. No te desesperes, el amor está cerca.

Tauro

Enfrentas cualquier situación con un ímpetu que hasta tu mismo te sorprenderás. Solucionas con la velocidad de un rayo y de la misma forma comienzas otra cosa, de hecho puedes hacer varias cosas a la vez y lo mejor es que lo haces bien. Felicidades Tauro, estás alcanzando niveles fabulosos de excelencia.

Géminis

Vives la vida a tu manera y si a otros no les gusta, allá ellos. No te metes en la vida de nadie ¿porque permitirías que se involucren en la tuya? Igual no les estás pidiendo opinión. Lo único que quieres es respeto y libertad, porque la vida es una sola y esta te pertenece.

Cáncer

Te tomas la vida muy en serio. Cumples con tus obligaciones y hasta tienes tiempo de ayudar a otros. Todos te preguntan ¿y como lo logras? La respuesta es sencilla: con enfoque, responsabilidad, perseverancia y constancia. Si continúas así ni siquiera el cielo es el límite.

Leo

Día positivo para el amor. Estás tranquilo y atraes personas con la misma vibra. Es un día perfecto para tomar decisiones relacionadas con relaciones. ¿Quieres dar punto final a alguien tóxico, que sólo crea sosiego a tu alrededor? Hazlo. ¿Quieres establecer un compromiso más serio? Hazlo. ¿Estás solo y quieres pareja? Búscala.

Virgo

Día un poco inestable. Te cruzas con personas que en lugar de apoyarte te bajan el animo. Podrías sentirte decepcionado y hasta aburrido, de alguna manera dependes de ellos y no puedes excluirlos, pero si puedes ignorarlos. Haz bien lo que te corresponde y allá cada uno con sus limitaciones.

Libra

Das un paso firme y seguro de ti mismo, quieres resultados inmediatos, pero en esta oportunidad debes esperar. No puedes forzar los acontecimientos, todo es un proceso y si los apresuras podrías tirar por la borda lo que haz logrado. Así que a esperar Libra, recuerda que Roma no se construyó en un día, ni en dos, ni siquiera en una semana.

Escorpio

Las cosas no se dan como esperabas y eso te irrita. Te gusta tener el control, pero debes entender que no todo esta en tus manos. Se dan situaciones adversas que sirven como lecciones, las has vivido antes, así que no es una sorpresa, pero esta vez debes aprender y tener presente que en las crisis es donde están las oportunidades.

Sagitario

La suerte está de tu lado y es que hasta puedes jugar a la lotería. Todo lo que hagas este día será bendecido. Fluyen las opciones y encuentras salidas sin buscar mucho. Tienes los caminos abiertos en todos los ámbitos de tu vida, amor, trabajo y salud están favorecidos, así que sino logras lo que quieres es porque no lo intentas.

Capricornio

Vas directo al éxito y piensas que nada ni nadie te detendrá, pero hoy, de la nada surgen inconvenientes para los que no estabas preparado y te paralizas. No lo habías previsto y no sabes cómo reaccionar. ¿Quien dijo miedo? Eres fuerte y valiente, capaz de enfrentar lo que sea y esto no es la excepción. Tranquilo, solucionarás y retomarás tu camino de inmediato.

Acuario

Empatizas con quienes te rodean. Hoy más que de costumbre te pones en los zapatos de otros y en lugar de juzgarlos o condenarlos por sus acciones, tratas de entenderlos. Preguntas porque quieres entender que los motiva a actuar así, escuchas, prestas atención y los ayudas, por supuesto con límites, si te lo piden, porque no hay ayuda peor recibida que la que no se pide.

Piscis

Controlas tus emociones y tomas decisiones guiado por la inteligencia y buen juicio. Por lo general eres una persona apasionada, pero hoy no, hoy tu cerebro es el que domina y no estás dispuesto a dejarte llevar por impulsos pasajeros y arriesgar todo lo que has hecho. Tu meta es la estabilidad.