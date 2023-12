La insólita muerte de un comandante ruso en el frente ucraniano por una de sus propias minas terrestres

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Rusia podría haber perdido hasta seis oficiales de alto rango en Ucrania en tan sólo una semana, tras conocerse que un general murió por la explosión de una mina colocada por sus propios hombres.

Por: Galaxia Militar

El general de división Vladimir Zavadsky, de 45 años, subcomandante del XIV Cuerpo de Ejército, murió el martes en la Ucrania ocupada, informó el diario pro-Kremlin Lenta.

La academia militar de élite en la que estudiaba Zavadsky, la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú, también anunció su muerte en un mensaje en las redes sociales, aunque ya ha sido borrado.

El Ministerio de Defensa ruso no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

No se ha informado de que Zavadsky muriera en combate. Según el canal de Telegram VChK-OGPU, que afirma tener vínculos con los servicios de seguridad rusos, el general murió en la explosión de una mina terrestre colocada por las propias fuerzas de Vladimir Putin contra grupos de reconocimiento ucranianos.

As reported, Russian Major General Vladimir Zavadsky, Deputy Commander of the 14th Army Corps, was killed. Presumably he was killed by a mine. https://t.co/20MdvEXr13 pic.twitter.com/IiBPLNIkx1

— Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) November 28, 2023