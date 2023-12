El gobierno de Biden evalúa restringir las licencias otorgadas si no se avanza en liberación de presos

Estados Unidos anunció que revisará el alivio de sanciones impuestas al chavismo, luego que el régimen de Nicolás Maduro no lograra avances significativos en la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente.

lapatilla.com

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, comunicó la medida a través de X (anteriormente Twitter).

Señaló que debido a la ausencia de progresos por parte de los representantes del régimen venezolano en este sentido, su país estaba reconsiderando el acercamiento anunciado anteriormente.

“Debido a la falta de avances significativos por parte de Nicolás Maduro y sus representantes en la liberación de ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos injustamente, Estados Unidos está revisando el alivio de nuestras sanciones a medida que evaluamos los avances que se han logrado“, dijo.

La falta de compromiso por parte del régimen de Maduro en solucionar la crisis humanitaria y respetar los derechos y libertades podría derivar en un endurecimiento de las medidas impuestas.

Due to lack of significant progress by Nicolas Maduro and his representatives on the release of wrongfully detained U.S. nationals and Venezuelan political prisoners, the U.S. is reviewing our sanctions relief as we assess what progress has been made. https://t.co/Gszu3H4xV9

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) December 2, 2023