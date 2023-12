Hallaron sin vida a una venezolana en México

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Una ciudadana venezolana, quien respondía al nombre de Guillki Maika Torres Obelmejías, fue hallada sin vida este sábado 2 de diciembre en México, luego de reportar su desaparición el día anterior en la región de Chapala, Jalisco.

Por Fe y Alegría Noticias

Torres salió de su residencia vía al trabajo, sitio a donde no llegó. Más temprano tuvo contacto con su madre, y luego no se supo más de ella. “Desde ayer mi corazón me avisó y tenía mucha angustia. Cuando no me respondió supe que algo no estaba bien”, expresó su mamá.

Según algunas publicaciones que empezaron a circular la mañana de este 3 de diciembre, a la venezolana la encontraron enterrada y con sus pertenencias. Mientras tanto, las autoridades mexicanas no han dado un reporte oficial sobre la forma de este hallazgo y se desconocen los posibles responsables de este asesinato.

Amante de la música

Torres residía en México desde aproximadamente tres años, era Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo y cantante aficionada desde que era una infante. Participó en diversos cursos de canto y perteneció a la academia de la también venezolana Mayré Martínez.

