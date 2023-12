Hugo Maestre: El pueblo venezolano expresó su rechazo al régimen no asistiendo al referendo

Posteado en: Nacionales, Titulares

Hugo Maestre, dirigente político guayanés del Gran Voluntariado por el Cambio con María Corina quiso a recordar al régimen que el río Esequibo siempre fue nuestro, y que no hacía falta ningún referendo en relación a este tema, y el resultado está a la vista de todos, con una inasistencia récord que reflejó el sentimiento de los venezolanos de rechazó a esta pantalla derrochadora.

Corrieron el riesgo porque querían pulsear la capacidad de la gente y su sentimiento y la respuesta quedó más clara que nunca, y en los veintitrés estados del país ellos, los del régimen, saben lo que sucedió.

“También saben que era inoficioso, incoherente con la realidad, irrisorio, írrito no válido dentro de los canales de la seriedad, de luchar por un territorio que es venezolano, y los conflictos que se presenten, tratarán por la vía diplomática, con gente especializada, profesionales, y que quieran realmente al país”, dijo Maestre.

Uno de los problemas que hay es que si el Presidente quiere al país, si lo siente, porque él no es venezolano y preparado mentalmente en Cuba, y por supuesto los cubanos están en contra del pueblo venezolano, y azuzaron al presidente Chávez para que entregara el Esequibo, y el difunto en una forma olímpica, dijo que ellos podían hacer inversiones allí.

“Entonces resulta todo un enredo, pero no hemos perdido el Esequibo ‘porque lo que es nuestro, es nuestro'”, afirmó Maestre, y “será la próxima administración, el próximo presidente que rescate el Esequibo por que siempre ha sido de Venezuela, gracias a la historia y la independencia de Venezuela”, agregó.

Por otra parte, dijo que están resteados con la candidatura de María Corina Machado, y que están trabajando todos los días, hablando con todos los sectores y con el ciudadano de “apié”, orientan a la gente en sitios públicos, mercados populares, en todas partes y lo que escuchan son adhesiones con María Corina, cuya candidatura es un hecho irreversible.

“María Corina es la única esperanza y líder que despierta sueños y esperanza para que en Venezuela se abra el camino de la libertad y la prosperidad, del desarrollo económico y que se pueda recuperar el país y sus servicios públicos, como la salud,, el agua, la luz, seguridad, porque realmente el país está desbalanceado”, dijo Maestre.

“Actualmente no hay respeto con la propiedad privada, las libertades personales, porque estos chavistas-comunistas acabaron con Venezuela, con políticas erradas, que solo están concentradas en ellos, quienes detentan el poder, succionando toda la riqueza de Venezuela, y son millardos de millones de dólares que se han cargado estos delincuentes”, denunció.

“Ladrones como El Aissami, Ramírez, la familia Chávez , el propio maduro que no tienen personalidad ni la envergadura de un Presidente,, para tratar que el dinero mal habido regrese al país, además es un alcahuete convicto y confeso, que no queda sino la esperanza de cambiarlo, y tienen que irse, porque la verdad es que apestan toda esa camarilla”, continuó.

“Hablar del chavismo, es como decir vienen la lepra o un nuevo Covid, pero que gracias a Dios el pueblo está claro, lo demostró no solamente con María Corina, sino también en el referendo del pasado tres de diciembre. La situación de María Corina es que no tiene problemas porque no ha cometido ningún pecado para que se le inhabilite, pero este gobierno que no es democrático sino una dictadura puede que mantengan esa actitud pero que el pueblo no lo va a aceptar, y María Corina hasta el final”, concluyó. /Nota de Prensa