Carlos Gandica quiere dejar su huella en el periodismo latinoamericano

El periodista hace un repaso por su carrera profesional tanto en Venezuela como en Estados Unidos y ve con optimismo que le falta por recorrer

Por Víctor González / lapatilla.com

Carlos Gandica es la demostración de que, definitivamente, “el límite es el cielo” y ya ni siquiera.

A lo largo de su trayectoria como profesional, el comunicador social ha sumado experiencia en Venezuela como ancla en el noticiero digital de El Siglo; en el programa “Promo Music”, de Guay 91.7 FM, conductor de “El Mágico Mundo de TVS”; y narrador del informativo meridiano; y frente al magazine “Moviendo La Mañana”; así como también, en Color TV, Orbivisión y Canal de Noticias.

No obstante, hace nueve años decidió ampliar su gran angular, hizo sus maletas y se radicó en Estados Unidos, país en el que se desempeña actualmente como presentador y productor de “Acceso Total”, transmitido por Telemundo Fort Myers-Naples. Anteriormente, ya había trabajado en Go TV Honduras y EVTV Miami.

“En EVTV Miami tuve la suerte de trabajar con algunos muy generosos conmigo como Leopoldo Castillo, Carla Angola, Waleska Manzi, MaríaAlejandra Salas, Sheina Chang y José Pernalete, de todos aprendí muchísimo y siempre se los voy a agradecer”, comenta, al tiempo que destaca que, en gran parte de su camino laboral se ha enfocado en la faceta de animador de televisión.

“Crecí viendo ‘Sábado Sensacional’ y ‘Sábado Gigante’ en Venezuela. Para mí, Amador Bendayán, Gilberto Correa, Daniel Sarcos, Leonardo Villalobos y Don Francisco son grandes referentes. Siento admiración y respeto por ellos. Todos marcaron un antes y un después en la televisión, le prestaron su identidad a programas exitosísimos, que llegaban a millones de hogares en Latinoamérica. También podría mencionar a Nelson Bustamante, ¿Cómo olvidar ‘Atrévete a Soñar’?”, destaca.

“Todas estas figuras me enseñaron que tienes que imprimirle tu esencia a lo que haces, es la única forma de conectar con el público. De ellos vi como durante años le regalaron grandes momentos a la televisión, a la gente en casa; eso es fascinante. No importa cuántos años pasen, la gente siempre sabrá quiénes son y qué hicieron. Su huella es imborrable”, prosigue.

Y aunque rememora con nostalgia los nombres de los personajes que han sido sus referentes profesionales, Gandica cierra con broche de oro el año que culmina, tras haber sido reconocido con dos Premios Telly, uno de plata por producir y conducir el programa “Fort Myers Nuestro”; y el de bronce por producir y participar como talento en la promode “Acceso Total”.

Por otra parte, Gandica se refiere a los mayores aprendizajes que ha acumulado a lo largo de su camino laboral en Estados Unidos.

“Soy un optimista empedernido y eso lo aprendí al emigrar. Ahora, me enfoco en lo positivo de todo, siempre hay algo positivo en absolutamente todo lo que nos pasa, aunque a veces no esté a la vista. La vida también me ha demostrado que no sirve de nada competir, ni mucho menos compararte con los demás. Hay un solo Carlos Gandica, hay un solo Juan, hay una sola María. Cada quien está viviendo su proceso y los tiempos son distintos. He aprendido que siempre, sin importar la circunstancia, debes dar lo mejor que tienes en todo. Es la única manera de resaltar entre la multitud”, asevera.