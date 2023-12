“¿Cómo sabe si terminó de limpiarse?”, fue al baño de una amiga y un detalle la descolocó

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Muchas veces la moda no tiene sentido, de hecho, las últimas tendencias que instalaron ciertas marcas internacionales, las cuales son consideradas de lujo, generaron mucha polémica porque se alejan de lo que se consideran bueno, bonito y barato, pero también se pone en juicio la verdadera utilidad de estos objetos.

En este contexto, una joven usuaria de X (ex Twitter) despertó un enorme debate tras mostrar el “original” e insólito producto que encontró en el baño de su amiga. Pese a que este objeto tiene como principal tarea higienizar a las personas, un peculiar detalle del mismo despertó miles de críticas, aunque se aseguró que es una novedad que se está utilizando en todo el mundo.

El detalle del baño que causó polémica en redes sociales

Recientemente, una usuaria de Twitter llamada “Fur” (@Soyfurrr) dio vuelta al mundo por un insólito posteo. Todo comenzó cuando fue de visita a la casa de una amiga que vive en México, allí se encontró con muchos artículos de moda, sin embargo, un producto del baño la dejó sin palabras y decidió compartirla con sus seguidores.

“Tiene papel de baño negro. Eso es no querer enterarte de nada”, escribió la joven con sorpresa y continuó indagando “¿Ya me bajó?, no es mi problema; ¿Tosiendo sangre?, lo sabré cuando esté muerta; ¿De qué color es mi caca?, que sea problema de mi yo del futuro”. Finalmente, publicó una foto donde se puede distinguir el rollo oscuro con dibujos de gotas de agua.

